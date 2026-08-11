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projeto BNDES aprova R$ 54 milhões para modernizar irrigação e energia da Agrovale Financiamentos destinam-se à redução das perdas de água, ao aumento da eficiência hídrica e ao melhor aproveitamento da biomassa em unidade localizada no Vale do São Francisco

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou dois financiamentos, que somam R$ 53,99 milhões, por meio do Programa Fundo Clima, para a Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. (Agrovale), destinados à modernização dos sistemas de irrigação e de geração de energia da unidade industrial da empresa, em Juazeiro (BA). As operações foram estruturadas pelo Bradesco, agente financeiro credenciado do BNDES, com apoio da Gerência Nordeste do Banco, time dedicado em articular soluções ao contexto regional.

O projeto têm como objetivo aumentar a eficiência no uso dos recursos hídricos e energéticos da unidade produtiva, por meio da modernização da infraestrutura de irrigação e do sistema de geração térmica a biomassa. As melhorias contribuem para o uso mais eficiente da água captada na região do Vale do São Francisco e para o maior aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar como fonte renovável de energia.

"O financiamento da modernização de sistemas de irrigação e do aproveitamento energético da biomassa está em linha com o objetivo do Fundo Clima de apoiar a adaptação às mudanças climáticas, promovendo maior eficiência produtiva e incentivando tecnologias de menor impacto ambiental”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"A sustentabilidade faz parte da estratégia e da rotina da Agrovale. Produzir no semiárido exige utilizar a água, a energia e os demais recursos naturais com cada vez mais eficiência e responsabilidade. O apoio do BNDES, por meio do Fundo Clima, e a estruturação realizada pelo Bradesco, viabilizam investimentos para a modernização da irrigação e o aumento da eficiência energética da nossa indústria. São projetos que incorporam tecnologia e ampliam nossa eficiência operacional, reforçando o compromisso da Agrovale com uma produção cada vez mais sustentável e competitiva no longo prazo”, afirmou a superintendente Administrativo Financeira da Agrovale, Juliana Alves.

Uma das operações, no valor de R$ 39,27 milhões, financiará a substituição da irrigação por gravidade por irrigação localizada por gotejamento em aproximadamente 490 hectares cultivados com cana-de-açúcar. O projeto visa maior controle operacional, redução das perdas hídricas, aplicação mais uniforme da água e fertirrigação mais precisa, sem ampliação da área irrigada. O sistema modernizado prevê alcançar eficiência operacional estimada em cerca de 95% e reduzir as perdas hídricas para patamares inferiores a 5%.

A segunda operação, de R$ 14,72 milhões, apoiará a modernização do sistema de geração térmica a biomassa da unidade industrial, com atualização tecnológica da caldeira e dos sistemas de combustão, automação, instrumentação e controle. O projeto é voltado para elevar a eficiência energética da planta industrial, reduzir perdas operacionais e ampliar o aproveitamento energético do bagaço de cana utilizado como combustível renovável.

“Esta operação reforça o papel do crédito como instrumento para apoiar investimentos que combinam ganhos de eficiência operacional e sustentabilidade. Em parceria com o BNDES, viabilizamos recursos que contribuem para o uso mais eficiente da água e da energia, apoiando a modernização da Agrovale e o desenvolvimento sustentável de uma região estratégica para o agronegócio brasileiro”, afirma Marina Gravina, diretora de Global Trade & Finance do Bradesco.

Modernização da irrigação

O projeto contempla a implantação de irrigação localizada por gotejamento, com estação de bombeamento, sistemas de filtragem, tubulações, válvulas de controle, automação hidráulica e emissores gotejadores. Também serão executadas obras de adequação das áreas, infraestrutura elétrica e hidráulica, montagem dos equipamentos, testes operacionais e comissionamento.

Modernização da geração de energia

Na unidade industrial, os recursos serão destinados à atualização dos sistemas de combustão, automação, monitoramento, isolamento térmico e demais equipamentos associados à geração térmica a biomassa. A modernização permitirá maior aproveitamento energético do bagaço de cana, além de elevar a confiabilidade e a eficiência operacional da planta.

Sobre a Agrovale

Consolidada há mais de cinco décadas no Vale do São Francisco, no semiárido brasileiro, a Agrovale produz açúcar, etanol e bioeletricidade. Com aproximadamente 3 mil empregos diretos, a empresa vem investindo na modernização de seus sistemas de irrigação e geração de energia, com foco no uso mais eficiente dos recursos hídricos e no maior aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar como fonte renovável de energia. A iniciativa reforça sua estratégia de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e ESG, aliando inovação, eficiência operacional e preservação ambiental.

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