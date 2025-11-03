A- A+

Bahia BNDES aprova R$ 848 milhões para expansão do terminal de contêineres de Salvador Investimento será financiado com recursos do Fundo da Marinha Mercante e deve gerar cerca de 1.400 empregos diretos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 848 milhões para a Tecon Salvador, subsidiária integral da Wilson Sons, para a expansão e modernização do terminal de contêineres do Porto de Salvador (BA), com a ampliação do pátio de armazenagem e aquisição de novos equipamentos.

O investimento, que será financiado com recursos do Fundo da Marinha Mercante, visa atender à demanda por movimentação de contêineres e elevar o patamar operacional do terminal. Durante a fase de implantação, a expectativa é de criação de cerca de 1.400 empregos diretos e indiretos.

Com a conclusão do projeto, o Tecon Salvador mais que dobrará sua capacidade de movimentação anual, passando dos atuais 553 mil TEUs para mais de 1 milhão de TEUs – unidade equivalente a um contêiner de 20 pés.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, “a expansão do terminal de Salvador contribuirá para reduzir gargalos logísticos, fortalecer a integração comercial entre os estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste e do Norte — sobretudo Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins — e os mercados externos, além de ampliar a competitividade das exportações nacionais".

Mercadante explicou ainda que a iniciativa está alinhada à política comercial do governo federal e do presidente Lula, que busca estimular a exportação de produtos com maior valor agregado”.

"O contrato de financiamento, firmado com o BNDES reforça nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento da infraestrutura portuária brasileira. Os investimentos no Tecon Salvador ampliarão a capacidade do terminal, gerarão emprego e renda na Bahia e reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento da região", destaca o diretor financeiro da Wilson Sons, Michael Connell.

