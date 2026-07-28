BNDES aprova R$32,7 mil para novo sistema de gestão de pequenos e médios supermercados

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 32,7 milhões para a VR Software, empresa sediada em Limeira (SP) especializada em sistemas de gestão para supermercados de pequeno e médio porte.

Os recursos, provenientes do programa BNDES Mais Inovação, serão destinados ao desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial para modernizar a operação do varejo supermercadista.

O projeto prevê a atualização da plataforma tecnológica da empresa, com a migração gradual dos serviços para a nuvem e a adoção de ferramentas capazes de aumentar a estabilidade das transações realizadas nos estabelecimentos.

Entre as iniciativas está o desenvolvimento de um novo sistema de gestão empresarial (ERP), que integrará áreas como estoque, compras, financeiro, fiscal e comercial. A plataforma contará com funcionalidades apoiadas por inteligência artificial, automação de processos e análise de dados, permitindo maior eficiência operacional e apoio à tomada de decisões em tempo real.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento busca atender às necessidades específicas do setor supermercadista, caracterizado pelo alto volume de produtos, itens perecíveis e necessidade constante de reposição.

"O financiamento apoiará o desenvolvimento de novos sistemas e tecnologias baseadas em inteligência artificial para modernizar operações nos supermercados, considerando as características específicas desse segmento do comércio varejista", afirmou.

Para o sócio-fundador da VR Software, Vinicius Borgo, o aporte representa um passo importante na modernização do setor.

"Queremos tornar a gestão dos pequenos e médios supermercados cada vez mais eficiente, segura e competitiva por meio da inteligência artificial e da tecnologia em nuvem", destacou.

Além de ampliar a eficiência operacional, o novo sistema deverá auxiliar os supermercadistas na adaptação às mudanças trazidas pela reforma tributária, cuja implementação começa no próximo ano. A plataforma será preparada para atender às novas regras de tributação sobre o consumo, incluindo cálculos de preços, créditos tributários e margens de lucro.

Atualmente, a VR Software atende cerca de 3,8 mil clientes distribuídos em 24 estados brasileiros. A expectativa da empresa é que as novas soluções ampliem o acesso de pequenos e médios supermercados a tecnologias de gestão mais avançadas, fortalecendo a competitividade do segmento.