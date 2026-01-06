BNDES: Aprovações para novos tratamentos em saúde somam R$ 8,8 bi desde janeiro de 2023
O montante significa um crescimento de 91% em relação às aprovações de crédito para o setor realizadas entre 2019 e 2022
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 6, já ter aprovado R$ 8,8 bilhões em fomento a novos tratamentos de saúde desde janeiro de 2023.
Os recursos têm como objetivo o financiamento ao desenvolvimento no Brasil de 580 novos medicamentos e vacinas, 53 dispositivos médicos e 28 ingredientes farmacêuticos ativos, os IFAs.
O montante, aprovado entre janeiro de 2023 e novembro de 2025, significa um crescimento de 91% em relação às aprovações de crédito para o setor realizadas entre 2019 e 2022, que somaram R$ 4,6 bilhões, informou o BNDES.
Leia também
• BNDES aprova R$ 500 mi para Toyota do Brasil adquirir máquinas e serviços tecnológicos
• Ministério de Portos e Aeroportos e BNDES assinam liberação de R$ 4 bi do Fnac para aéreas
• BNDES coordena oferta pública de R$ 170 milhões em cotas de fundo de infraestrutura do Patria
"Com a política industrial do governo do presidente Lula, o BNDES está investindo na indústria do futuro, da inovação, com foco na ampliação do atendimento e na qualidade do tratamento em saúde para a população brasileira, principalmente aquela que depende do SUS", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.
Segundo o banco de fomento, as aprovações ocorrem no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB).