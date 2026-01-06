Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
investimentos

BNDES: Aprovações para novos tratamentos em saúde somam R$ 8,8 bi desde janeiro de 2023

O montante significa um crescimento de 91% em relação às aprovações de crédito para o setor realizadas entre 2019 e 2022

Reportar Erro
BNDESBNDES - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 6, já ter aprovado R$ 8,8 bilhões em fomento a novos tratamentos de saúde desde janeiro de 2023.

Os recursos têm como objetivo o financiamento ao desenvolvimento no Brasil de 580 novos medicamentos e vacinas, 53 dispositivos médicos e 28 ingredientes farmacêuticos ativos, os IFAs.

O montante, aprovado entre janeiro de 2023 e novembro de 2025, significa um crescimento de 91% em relação às aprovações de crédito para o setor realizadas entre 2019 e 2022, que somaram R$ 4,6 bilhões, informou o BNDES.

Leia também

• BNDES aprova R$ 500 mi para Toyota do Brasil adquirir máquinas e serviços tecnológicos

• Ministério de Portos e Aeroportos e BNDES assinam liberação de R$ 4 bi do Fnac para aéreas

• BNDES coordena oferta pública de R$ 170 milhões em cotas de fundo de infraestrutura do Patria

"Com a política industrial do governo do presidente Lula, o BNDES está investindo na indústria do futuro, da inovação, com foco na ampliação do atendimento e na qualidade do tratamento em saúde para a população brasileira, principalmente aquela que depende do SUS", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

Segundo o banco de fomento, as aprovações ocorrem no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter