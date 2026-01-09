BNDES aprovou R$ 119,8 milhões no Programa Mais Inovação em Pernambuco

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou, desde 2023, um total de R$ 119,8 milhões no programa Mais Inovação no estado de Pernambuco em 160 operações. Desse volume, R$ 101,6 milhões foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Os recursos fazem parte do programa de financiamento do BNDES a projetos de inovação e digitalização no âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB). Nesta sexta-feira, 9, o BNDES lança uma plataforma de acompanhamento do BNDES Mais Inovação. Na região Nordeste, o volume de recursos aprovados no programa, desde 2023, chegou a R$ 444,7 milhões.

Disponível pelo link https://www.bndes.gov.br/painel-mais-inovacao, a plataforma reúne informações consolidadas sobre todas as aprovações de crédito realizadas pelo Banco no programa.

Desde 2023, o BNDES já aprovou R$ 21,95 bilhões em crédito, distribuídos em 4.653 operações, contemplando empresas de todos os portes e de todas as regiões do país, beneficiando projetos voltados à difusão tecnológica (indústria 4.0), inovação e digitalização, permitindo a geração de mais de 28 mil empregos.

Os projetos aprovados viabilizam a construção e a modernização de laboratórios ou centros de P&D que totalizam quase 200 mil m² de área, com 5.248 profissionais dedicados. Também estão sendo construídas 14 plantas industriais pioneiras no país.

“Para ser competitiva, a indústria brasileira precisa ser inovadora, incorporar e desenvolver novas tecnologias. Com a política industrial do presidente Lula, o BNDES está contribuindo com a desenvolvimento, no Brasil, de novos medicamentos, serviços e vacinas na área da saúde, além de apoiar 20 novos softwares com uso inovador de inteligência artificial. Com a plataforma, o Banco reafirma a transparência como um de seus valores centrais e permite que a sociedade acompanhe os investimentos realizados e seus resultados esperados em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Resultados

Do valor total aprovado no programa Mais Inovação, 41,63% foram voltados a projetos de digitalização, 18,3% para a saúde, 14,62% para infraestrutura e mobilidade sustentável, 12,62% para bioeconomia e descarbonização, 10,53% para a agroindústria e 2,29% para a indústria da defesa. Essas são as seis missões de desenvolvimento da NIB.

Micro, pequenas e média empresas foram responsáveis por 3.319 operações aprovadas, que totalizaram R$ 4,07 bilhões, incluindo a aquisição de 81.196 equipamentos da indústria 4.0.

Veja também