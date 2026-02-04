A- A+

investimento BNDES aprovou R$ 325,6 milhões em crédito para a área de inovação em Pernambuco desde 2023 No Nordeste, o valor aprovado de 2023 até agora foi de R$ 1,7 bilhão, um crescimento de 510% em comparação aos três anos anteriores

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 325,6 milhões em crédito para financiar o setor de inovação em Pernambuco, desde 2023. Esse número representa um aumento de 95% em relação aos recursos destinados ao estado entre 2019 e 2022, que foi de R$ 166,7 milhões.

Na região Nordeste, o volume de 2023 até agora foi de R$ 1,7 bilhão, um crescimento de 510% em comparação aos três anos anteriores. Já em relação ao país de forma geral, o BNDES aprovou R$ 36,2 bilhões.

A maior parte dos recursos aprovados é do programa BNDES Mais Inovação, ação que reforça o apoio do banco a empresas nacionais.

O projeto possui cinco subprogramas: investimento em inovação, difusão tecnológica, investimento automático, apoio a centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e Aquisição de bens inovadores.

“O BNDES atua com vários instrumentos complexos, complementares e fundamentais para o fomento à economia do futuro”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

