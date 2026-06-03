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BNDES BNDES barra R$ 7,9 milhões em crédito rural por indícios de desmatamento ilegal em Pernambuco Foram 74 alertas entre 2023 e 2026; banco adota regras mais rígidas para concessão de crédito.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deixou de conceder R$ 7,9 milhões em financiamentos rurais para proprietários de terras em Pernambuco que apresentavam indícios de desmatamento ilegal. Os dados fazem parte de um balanço divulgado nesta quarta-feira (3), durante a Semana do Meio Ambiente.

Entre fevereiro de 2023 e abril de 2026, foram registrados 74 alertas ativos no estado, número que corresponde a 4,7% das solicitações de crédito rural encaminhadas ao banco no período. O montante barrado representa 2,6% do volume total de crédito solicitado em Pernambuco.

O monitoramento é realizado pelo BNDES em parceria com o MapBiomas e tem como objetivo impedir que recursos públicos sejam destinados a propriedades envolvidas em práticas de desmatamento irregular. De acordo com as regras da instituição, financiamentos não podem ser concedidos a imóveis rurais com indícios de desmatamento ilegal sem a devida comprovação de regularidade ambiental.

No cenário nacional, o banco rejeitou R$ 1,1 bilhão em pedidos de crédito rural no mesmo período. Foram identificados 5.592 alertas ativos de desmatamento ilegal, o equivalente a cerca de 1% das mais de 551 mil solicitações analisadas desde fevereiro de 2023.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a instituição tem reforçado o compromisso com a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. Ele destacou que o banco apoia produtores que adotam práticas responsáveis e utiliza tecnologia para aprimorar a análise das operações de crédito.

As regiões Norte e Nordeste apresentaram os maiores percentuais de financiamentos bloqueados em razão de alertas ambientais. No Nordeste, os recursos barrados corresponderam a 1,7% dos R$ 7,8 bilhões solicitados, enquanto a região também registrou a maior taxa de alertas de desmatamento ilegal, alcançando 3% dos pedidos de crédito.

O BNDES adota critérios mais rigorosos que os exigidos pelo Banco Central para a concessão de crédito rural. Entre as exigências, estão a apresentação de documentos que comprovem a regularidade ambiental da propriedade, como Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV), Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).

Além disso, o banco não aprova operações para produtores que possuam embargos ambientais vigentes registrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mesmo quando as irregularidades não estejam localizadas na área diretamente beneficiada pelo financiamento.

Os financiamentos rurais do BNDES são operados por uma rede credenciada com mais de 80 instituições financeiras, que alcança mais de 90% do território nacional.

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