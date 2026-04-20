A- A+

Negócios BNDES capta R$ 4,1 bi com Alemanha e instituições europeias para Fundo Clima É o primeiro aporte do país europeu para o fundo, que já tem orçamento de R$ 27 bilhões para este ano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) levantou mais R$ 4,1 bilhões (ou 700 milhões de euros) com o banco de fomento alemão e instituições europeias para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e outros projetos verdes no Brasil, em iniciativa negociada às margens da Hannover Messe, a tradicional feira industrial realizada em Hanôver, na Alemanha.

Este é o primeiro aporte alemão para o Fundo Clima, um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima e criado em 2009. Dos R$ 4,1 bilhões, R$ 3 bilhões (cerca de 500 milhões de euros) serão destinados ao Fundo Clima e outros R$ 1,1 bilhão (cerca de 200 milhões de euros) para projetos de mobilidade.

O Fundo Clima (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima) é um instrumento financeiro federal brasileiro, administrado pelo BNDES e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que financia projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Com foco em economia de baixo carbono, apoia iniciativas de energias renováveis, reflorestamento e transporte sustentável.

No acordo para o Fundo Clima estão envolvidos Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - banco de fomento e desenvolvimento alemão , Agence Française de Développement - AFD, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O orçamento do fundo para 2026 é de R$ 27 bilhões. Com o aporte, a Alemanha quer contribuir para reduzir emissões de gases de efeito estufa e a adaptar o Brasil aos efeitos do aquecimento global.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que integra a comitiva presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva na Alemanha, a assinatura das duas declarações na maior feira de tecnologia industrial do mundo demonstra o compromisso do governo em fortalecer a cooperação histórica com a Alemanha:

“Iniciativas inovadoras como o aporte de parceiros estrangeiros no Fundo Clima reiteram nossa visão de um desenvolvimento inclusivo e atento à transição ecológica global. E o BNDES pode desempenhar um papel fundamental nessa parceria.”

Os acordos foram celebrados também pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco. Segundo ele, os investimentos anuais, que era da ordem de R$ 500 milhões entre 2009 e 2023, agora se multiplicou:

“A decisão do governo da Alemanha em investir cerca de R$ 3 bilhões no Fundo Clima, é mais uma demonstração de credibilidade nos investimentos que o Brasil vem realizando no Plano de Transformação Ecológica. Nos últimos três anos multiplicamos os investimentos anuais, que eram da ordem de R$ 500 milhões anuais entre 2009 a 2023.

Neste ano de 2026, chegamos a R$ 27 bilhões para estimular empreendimentos nas áreas adensamento tecnológico e bioeconomia, transição energética, conomia circular e nova indústria e nfraestrutura resiliente e adaptação à mudança do clima", explica o ministro do MMA, João Paulo Ribeiro Capobianco.

Veja também