COP30 BNDES capta R$ 7,89 bi com bancos europeus para fomento a projetos sustentáveis no Brasil Valor foi arrecadado com instituições financeiras de desenvolvimento europeias, durante a realização da COP30, em Belém do Pará

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter captado R$ 7,89 bilhões, ou 1,280 bilhão de euros, com instituições financeiras de desenvolvimento europeias, durante a realização da COP30, em Belém, no Pará. Os recursos serão aportados no Fundo Clima, para serem utilizados no apoio a projetos sustentáveis no Brasil, destinados à redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos da emergência climática global.

Segundo o banco de fomento, R$ 6,17 bilhões, ou 1 bilhão de euros, têm origem em três instituições europeias organizadas em sindicato para o aporte: o banco alemão de fomento Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a agência francesa Agence Française de Développement (AFD) e o banco de desenvolvimento italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

"A contribuição das instituições de desenvolvimento europeias para o Fundo Clima é uma demonstração da importância estratégica extraordinária desse instrumento do governo brasileiro na agenda da transição ecológica global. O fortalecimento dos laços entre Brasil e União Europeia é parte de um movimento estratégico do governo do presidente Lula de ampliação das relações diplomáticas e econômicas do nosso país com o resto do mundo", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

Além disso, o BNDES também anunciou um acordo direto com o KfW para duas captações que somam R$ 1,729 bilhão, ou 280 milhões de euros. Os recursos incluem uma captação de 130 milhões de euros para investimentos em projetos de mobilidade urbana e outra captação de 150 milhões de euros para projetos de energia renovável solar e eólica. Segundo Mercadante, as duas captações sinalizam que estão "no caminho certo rumo a uma economia de baixo carbono".



