BNDES: crédito para empresas de Pernambuco aumentou em 95,7%

A- A+

O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ampliou as aprovações de crédito para empresas de Pernambuco no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 450 milhões, valor 95,7% superior ao mesmo período de 2023.

Nos seis primeiros meses do ano, o Banco também ampliou os desembolsos para R$ 340 milhões, valor 21,5% superior a 2023.

Os benefícios foram voltados para setores importantes na economia do Estado, como R$ 40 milhões para a agropecuária (R$ 20 milhões em 2023), R$ 130 milhões para a indústria (R$ 66 milhões em 2023), R$ 174 milhões para o setor de comércio e serviços (R$ 51 milhões no mesmo período do ano passado) e R$ 100 milhões para infraestrutura, mesmo patamar do ano anterior.

As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 199 milhões, aumento de 188,5% em relação a 2023.

“O BNDES tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do país. No governo do presidente Lula, nossa atuação objetiva reduzir as desigualdades regionais, fortalecendo as empresas com a ampliação do acesso ao crédito e, com isso, gerar empregos cada vez mais qualificados e renda”, explica o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Em todo o país, as aprovações de crédito no primeiro semestre superaram os últimos 6 anos e somaram R$ 66,5 bilhões, alta de 83% em relação ao mesmo período de 2023.

Nordeste

Em toda a região Nordeste, o BNDES ampliou as aprovações de crédito no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 7,7 bilhões, valor superior ao ano 2023, quando o montante foi de R$ 2,5 bilhões.

As aprovações cresceram em todos os setores, alcançando R$ 1,6 bilhão para a agropecuária (R$ 889,2 milhões em 2023), R$ 1 bilhão no setor de comércio e serviços (R$ 574,1 milhões em 2023), R$ 1,2 bilhão para a indústria (R$ 461,4 milhões em 2023) e R$ 3,8 bilhões para infraestrutura (R$ 544,8 milhões em 2023).

Na região, as aprovações para as micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 2,6 bilhões, crescimento de 85% em relação a 2023.

Brasil

No primeiro semestre, em todo o País, as aprovações de crédito superaram as marcas dos últimos seis anos e somaram R$ 66,5 bilhões, crescimento de 83% em relação ao mesmo período de 2023, beneficiando todos os setores.

As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) somaram R$ 29,3 bilhões, ante R$ 19,1 bilhões do primeiro semestre de 2023, aumento de 53,2%. Os valores aprovados representam o dobro do apurado no 1º semestre de 2022.

Veja também

Tarifas ABEAÇO apresenta à Alepe posicionamento contrário a medidas tarifárias