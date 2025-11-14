A- A+

desempenho BNDES desembolsa 101,9 bi de janeiro a setembro, 17% acima de 2024 Banco de fomento divulgou dados do desempenho operacional e do resultado financeiro nesta sexta-feira

Os desembolsos do BNDES para financiamentos em vigor somaram R$ 101,9 bilhões no período de janeiro a setembro, alta nominal (sem descontar a inflação) de 17% frente a igual período de 2024, informou o banco de fomento nesta sexta-feira.

As aprovações de novos financiamentos somaram R$ 139,2 bilhões no período de julho a setembro, variação nominal “estável” ante um ano antes, ou seja, descontada a inflação, houve uma queda.

As aprovações sinalizam para o ritmo futuro dos desembolsos, já que boa parte dos financiamentos do BNDES é de longo prazo, liberando os recursos ao longo de anos.

Diante dos resultados operacionais, o banco de fomento registrou lucro líquido “recorrente” de R$ 11,2 bilhões nos nove primeiros meses do ano, alta de 14,2% na comparação com igual período de 2024.

A carteira de crédito expandida alcançou saldo de R$ 616 bilhões em 30 de setembro (5,3% acima de dezembro de 2024), “maior valor nos últimos nove anos”, informou o BNDES.

