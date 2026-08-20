BNDES discute com PF e Interpol cooperação contra lavagem de dinheiro e terrorismo
"Fortalecer a integridade e a segurança econômica é importante para a proteção do ambiente econômico", afirmou o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, em comunicado
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Polícia Federal e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) iniciaram tratativas para uma futura parceria voltada à troca de informações que contribuam para o fortalecimento das ações de integridade do banco.
O tema foi discutido em encontro na terça-feira, 18, na sede do BNDES em Brasília, entre o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.
Leia também
• Durigan pretende mediar negociação do Rio com BNDES e Banco do Brasil
• Caiado sugere medidas contra 'terrorismo doméstico' e quer promotor que investiga PCC no ministério
• Polícia Federal incinera quase meia tonelada de cocaína em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco
A ideia, de acordo com o banco, é aproveitar a expertise da Interpol para aprimorar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As tratativas também incluem o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de riscos nas relações institucionais e financeiras.
"Fortalecer a integridade e a segurança econômica é importante para a proteção do ambiente econômico", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.