BNDES e Cepal assinam parceria para desenvolvimento de pesquisas

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, assinou nesta segunda-feira (4), no Chile, um memorando de entendimento junto com o secretário-executivo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, para formação de parceria técnica para desenvolvimento de pesquisas e publicação de trabalhos conjuntos.

A assinatura ocorreu durante evento comemorativo dos 75 anos da Cepal.Na ocasião, Mercadante anunciou o projeto de criação de um centro de formação para gestores públicos brasileiros e latino-americanos.

“A América Latina precisa buscar mais interações entre os países do Sul global, como temos feito, por exemplo, no Brasil, na política externa do presidente Lula, em fortalecer e ampliar os BRICS. Acho que esse novo cenário de mudança geopolítica, junto com uma mudança do padrão tecnológico numa indústria 4.0 e da crise climática, abre um espaço para a América Latina se reposicionar”, avaliou.

Para a coordenação das atividades de cooperação, o documento institui o Grupo de Trabalho (GT) BNDES CEPAL +70, com o intuito de pesquisar temas-chave de interesse das duas instituições, como a construção de novos modelos de desenvolvimento com sustentabilidade, aliando a transição de baixo carbono com produtividade e inclusão; o impulsionamento à industrialização e novas políticas para o desenvolvimento produtivo, baseada na transição ecológica e na transformação digital; a reinserção das economias brasileira, latino-americanas e do Caribe nas cadeias globais de valor, além do fortalecimento da integração

