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seleção BNDES e FINEP recebem 19 propostas para FIP Conexões Startup razo para apresentação das propostas se encerrou em 12 de agosto e a divulgação da classificação final deve ocorrer até 23 de novembro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) receberam 19 propostas na chamada pública para seleção do gestor do FIP Conexões Startups. O prazo para apresentação das propostas foi encerrado em 12 de agosto. A divulgação da classificação final está prevista para ocorrer até 23 de novembro de 2026.

A iniciativa busca estruturar um fundo de investimento em participações voltado a startups em estágio inicial, especialmente aquelas que tenham recebido apoio de programas de fomento à inovação, subvenção ou aceleração realizados no país.

O objetivo é ampliar a conversão dessas empresas em oportunidades aptas a receber investimentos de fundos de capital semente, venture capital e outros investidores institucionais.

O FIP tem estimativa de mobilizar até R$ 250 milhões para investir em startups em fase inicial. A BNDESPAR, subsidiária integral do BNDES, comprometerá até R$ 100 milhões.

á a Finep, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), irá comprometer R$ 50 milhões. Caberá ao gestor selecionado mobilizar outros investidores para complementar o capital do fundo.

O Fundo tem o objetivo de ser um instrumento de conexão entre os programas de fomento e/ou aceleração de startups desenvolvidos no país e a atuação de fundos de investimento em participações, reforçando a estratégia de apoio ao desenvolvimento e à consolidação de startups.

A tese central do Fundo será ampliar a taxa de conversão de startups apoiadas por subvenção pública, programas de aceleração, programas de apoio à inovação, hubs de inovação e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), em oportunidades aptas a receber investimento de fundos de capital semente, venture capital e outros investidores institucionais.

“As 19 propostas recebidas demonstram o interesse e a relevância da temática. O FIP Conexões Startups busca estimular a capacidade de inovação do país, transformando o apoio já oferecido por programas de fomento e aceleração em uma trajetória mais contínua de desenvolvimento, acesso a investimento e crescimento. A iniciativa mobiliza capital de longo prazo para apoiar startups brasileiras em estágio inicial no desenvolvimento de projetos de empreendedorismo tecnológico", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Conexão - O FIP Conexões Startups foi concebido para reduzir uma lacuna recorrente no ecossistema de inovação: a transição entre o apoio inicial recebido por startups e o acesso a capital institucional.

A maior parte do capital investido pelo fundo deverá ser destinado a startups anteriormente apoiadas por programas de fomento à inovação, subvenção ou aceleração realizados no Brasil.

Entre os programas considerados estão Centelha, Inovacred, Subvenção Econômica, Tecnova e Mulheres Inovadoras, da Finep, além do Mais Inovação e do BNDES Garagem, do BNDES. A lista não é exaustiva e poderá abranger outros programas e iniciativas do ecossistema nacional de inovação.

A atuação do fundo deverá contribuir para integrar programas de fomento, aceleração, hubs de inovação, instituições científicas e tecnológicas e investidores; qualificar o fluxo de startups aptas a receber investimento; ampliar a capacidade das empresas investidas de acessar novas rodadas de capital; mobilizar recursos privados e institucionais para startups em estágio inicial; apoiar o desenvolvimento gerencial, comercial e de governança das empresas.

Caberá as gestor selecionado realizar investimentos compatíveis com o porte e o estágio de desenvolvimento das startups, apoiá-las na execução de seus planos de negócios e prepará-las para futuras rodadas de captação. O suporte poderá ser oferecido diretamente pela equipe do gestor ou por meio de parcerias com aceleradoras e instituições especializadas.

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