meio ambiente BNDES e Grupo Heineken investirão R$ 10 milhões em restauração florestal do Aquífero Beberibe Chamada pública selecionará até três projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Grupo Heineken investirão até R$ 10 milhões na restauração florestal do Aquífero Beberibe, uma área que abrange 35 municípios pernambucanos. A iniciativa faz parte do programa Floresta Viva, do BNDES, e é voltado à restauração ecológica nos biomas brasileiros.

Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Aquífero Beberibe é responsável, principalmente, pelo abastecimento das regiões metropolitanas do Recife e de João Pessoa (PB).

A restauração será gerenciada pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), com recursos viabilizados por meio da parceria com o Grupo HEINEKEN. Uma chamada pública ficará aberta até 19h do dia 6 de março e selecionará até três projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos com pelo menos dois anos de atuação, como associações civis, fundações privadas e cooperativas.

Para a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, o edital reforça o papel do Banco na agenda de segurança hídrica e adaptação climática. “Proteger aquíferos é proteger o futuro das cidades e das pessoas. Ao investir na restauração da área de recarga do Aquífero Beberibe, fortalecemos a resiliência climática do Nordeste e garantimos serviços ecossistêmicos essenciais ao abastecimento”, afirma.

Segundo a diretora, o modelo adotado pelo programa promove uma nova economia verde nos territórios atendidos. “Nossa estratégia inova ao fortalecer cadeias produtivas da restauração, gerando empregos verdes, qualificação profissional e renda local. Estamos estruturando uma economia da restauração, capaz de combinar conservação ambiental com dinamismo econômico”, ressalta.

Localizada em zona de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, a área contemplada pelo edital enfrenta crescente pressão sobre seus recursos hídricos. De acordo com estudos desenvolvidos pelo Grupo Heineken, estão sendo registrados níveis críticos de escassez de água na região.

Segundo o gerente de Sustentabilidade da empresa, Breno Aguiar de Paula, além de fortalecer as condições hídricas em uma das principais regiões produtivas da companhia, o impacto socioambiental é o eixo central da iniciativa.

“Sabemos que a água é um recurso essencial e valioso. A restauração das áreas de floresta é fundamental para garantir disponibilidade hídrica no futuro. A vegetação nativa favorece a infiltração da água no solo, reduz a erosão e diminui a contaminação dos rios. Em parceria com o BNDES e o Funbio, queremos contribuir para a melhoria da disponibilidade hídrica na região, ao mesmo tempo em que estruturamos a cadeia local da restauração, gerando renda e benefícios ambientais”, diz.



*Com informações da Agência BNDES de Notícias

