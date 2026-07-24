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Parceria BNDES e IBP firmam parceria para fortalecer inovação no setor de energia e apoiar startups Cooperação com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis proporciona intercâmbio de conhecimento e busca por soluções voltadas à transição energética e descarbonização

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de sua subsidiária integral, a BNDES Pareticipações S.A. (BNDESPAR), e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) celebraram acordo de cooperação técnica com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação no Brasil, promovendo conexões estratégicas entre startups, empresas e especialistas do setor de energia.

A iniciativa está inserida na estratégia de ampliação da frente de parcerias do programa BNDES Garagem e tem como foco fomentar o intercâmbio de conhecimento, incentivar agendas estratégicas de inovação e identificar oportunidades de colaboração em temas prioritários, como transição energética e descarbonização.

A cooperação permitirá aproximar startups apoiadas pelo BNDES Garagem de demandas concretas da indústria de petróleo, gás e biocombustíveis, criando oportunidades de validação de soluções, acesso a especialistas e interação com potenciais clientes.

De forma complementar, empresas do setor energético poderão acessar soluções inovadoras, novas tecnologias e modelos de negócio desenvolvidos pelas startups, contribuindo para processos de transformação digital, eficiência operacional e transição energética.

O acordo terá vigência inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses, e não envolve transferência de recursos financeiros entre as instituições, sendo baseado em cooperação institucional e desenvolvimento conjunto de iniciativas.

“O acordo cria condições para maior interação entre startups e agentes do setor de energia, contribuindo para o desenvolvimento de soluções alinhadas aos desafios tecnológicos e ambientais do país”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Para o IBP, a iniciativa reforça o papel do instituto como elo entre empresas, governo e sociedade, promovendo soluções inovadoras para desafios reais do setor energético. O instituto, que reúne mais de 200 empresas associadas e coordena o hub de inovação iUP, tem atuação relevante em pautas como transição energética, hidrogênio de baixo carbono e captura de carbono.

"A parceria está alinhada com o papel do Instituto de conectar empresas, startups, centros de pesquisa e investidores para acelerar o desenvolvimento tecnológico, fortalecer a competitividade do setor e apoiar a transição energética", explica Roberto Ardenghy, presidente do IBP.

O BNDES Garagem é o programa de aceleração de startups de impacto do Sistema BNDES, lançado em 2018, que atua como plataforma de apoio ao empreendedorismo inovador, oferecendo mentorias, capacitação e conexão com investidores.

Na atual edição, o programa prioriza soluções voltadas a desafios socioambientais, tendo como algumas das temáticas prioritárias economia verde e descarbonização e economia azul. O BNDES Garagem também conta com mecanismos que fomentam a diversidade regional e social, incentivando a participação de empreendedores diversos de todo o país. A atuação por meio de uma rede parcerias permite maior coordenação entre as iniciativas de inovação.

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