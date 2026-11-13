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Economia BNDES e Instituto Ekloos destinam R$ 17,5 milhões para fortalecer 85 organizações no Nordeste Pernambuco lidera lista com 20 iniciativas aprovadas em edital voltado a favelas e periferias

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Instituto Ekloos divulgaram, nesta sexta-feira (13), o resultado do edital BNDES Periferias Fortes Nordeste. A iniciativa vai investir R$ 17,5 milhões no fortalecimento institucional de 85 organizações da sociedade civil e coletivos que atuam em favelas e comunidades urbanas de 37 municípios distribuídos por oito estados nordestinos.

Pernambuco concentra o maior número de iniciativas selecionadas na região, com 20 projetos aprovados nos municípios do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Ilha de Itamaracá e Glória do Goitá. Na sequência aparecem Ceará (19), Bahia (17), Rio Grande do Norte (9), Alagoas (6), Paraíba (6), Sergipe (5) e Piauí (3).

Custeadas com recursos não reembolsáveis do Fundo Socioambiental do BNDES, as ações contemplam 40 organizações de pequeno porte, 26 de médio porte e 19 coletivos, que atendem diretamente cerca de 28,1 mil pessoas. Ao longo de seis meses, as entidades passarão por uma trilha de desenvolvimento conduzida pelo Instituto Ekloos, com mentorias em gestão, governança e captação de recursos, além de repasses financeiros que chegam a R$ 100 mil para instituições de pequeno porte e até R$ 300 mil para as de médio porte.

“O BNDES Periferias é uma iniciativa estratégica para enfrentar as desigualdades sociais e ampliar as oportunidades de desenvolvimento nas comunidades mais vulneráveis do país. Desde 2024, já disponibilizamos R$ 355 milhões para apoiar ações em favelas e comunidades urbanas de 19 estados brasileiros”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De acordo com o levantamento técnico da seleção, 95% das iniciativas escolhidas são lideradas majoritariamente por mulheres ou pessoas autodeclaradas negras, e 100% são geridas por moradores dos próprios territórios atendidos. Entre os eixos de atuação, a educação lidera as atividades, estando presente em 84% das organizações, seguida por geração de emprego e renda (73%) e meio ambiente (54%).

Para a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, o edital combina suporte financeiro com qualificação técnica para garantir a perenidade dos projetos sociais.

“Nosso apoio vai além do financiamento: queremos que essas organizações tenham melhores condições de gestão, planejamento e sustentabilidade financeira para dar continuidade e ampliar o alcance de suas ações”, destacou Tereza Campello.

A presidente do Instituto Ekloos, Andréa Gomides, ressaltou que o acompanhamento personalizado inclui também suporte jurídico para a formalização de coletivos que ainda operam sem registro formal.

“Nosso próximo passo é caminhar ao lado dessas lideranças, oferecendo ferramentas, conhecimento e acompanhamento para que possam fortalecer sua gestão, ampliar sua sustentabilidade e potencializar o impacto do trabalho que já realizam”, concluiu Gomides.

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