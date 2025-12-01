A- A+

investimento BNDES e parceiros anunciam o resultado da Chamada Nordeste nesta segunda-feira (1) Chamada Nordeste supera expectativas com R$ 127,8 bilhões em propostas e terá projetos apresentados na Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, em Teresina

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e parceiros anunciam nesta segunda-feira (1), em Teresina (PI), o resultado da Chamada Nordeste, iniciativa do Governo Federal que marca o maior investimento em industrialização da história da região. A divulgação ocorrerá durante a Assembleia Geral dos Governadores e Governadoras do Nordeste, organizada pelo Consórcio Nordeste, no Hotel Blue Tree.

A diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, representará o Banco no evento e participará da apresentação conjunta dos projetos selecionados, ao lado de BNB, Banco do Brasil, Caixa, Finep, Sudene e Consórcio Nordeste.

A Chamada Nordeste evidenciou o forte potencial da região para a neoindustrialização: 246 propostas inscritas, totalizando R$ 127,8 bilhões em demanda de crédito, um volume quase 13 vezes superior à estimativa inicial. Os projetos selecionados serão apresentados oficialmente durante a AGO, a partir das 14h.

Além do anúncio da Chamada Nordeste, o evento também contará com o lançamento do Centro de Inteligência Artificial do Nordeste (CIAN), apresentações de estudos estratégicos, assinatura de acordos institucionais e a divulgação do Relatório 2025 do Consórcio.

