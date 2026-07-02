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investimento BNDES e Petrobras contratam R$ 50 milhões para fortalecer a agricultura familiar no Semiárido Iniciativa Sertão Mais Produtivo apoia cinco projetos em 155 municípios no semiárido do Nordeste, com foco em inclusão produtiva e produção de alimentos saudáveis; em Pernambuco, serão beneficiados cerca de 1700 agricultores familiares em 25 municípios

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou cinco operações da iniciativa Sertão Mais Produtivo, totalizando cerca de R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis para fortalecer a agricultura familiar no Semiárido nordestino. Os projetos contam com recursos do Fundo Socioambiental do BNDES e da Petrobras, sendo cerca de R$ 25 milhões de cada entidade.

No semiárido de Pernambuco, a Fundação de Desenvolvimento Sustentável do Araripe (Fundação Araripe) contará com aproximadamente R$ 10 milhões. Serão beneficiados cerca de 1700 agricultores familiares em 25 municípios. As ações incluem assistência técnica, implantação de tecnologias sustentáveis e fortalecimento do cooperativismo, com foco na geração de renda e na resiliência produtiva.

No conjunto das iniciativas, está confirmado o atendimento a 155 municípios e cerca de 5 mil agricultores familiares em diferentes estados. O objetivo é ampliar a capacidade produtiva e de comercialização de cooperativas e associações da agricultura familiar no Semiárido Brasileiro, promovendo geração de renda, inclusão produtiva e maior oferta de alimentos saudáveis.

“O Sertão Mais Produtivo reforça o compromisso do BNDES com o desenvolvimento sustentável do Semiárido, em linha com as políticas públicas do governo Lula, promovendo inclusão produtiva e fortalecendo organizações da agricultura familiar com base em práticas adaptadas ao clima da região”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Para Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o Sertão + Produtivo reflete o compromisso da Companhia em ser um vetor de desenvolvimento socioambiental. "Com o investimento de R$ 50 milhões em parceria com o BNDES, estamos estruturando empreendimentos da agricultura familiar em regiões que concentram grande vulnerabilidade socioeconômica para gerar impactos reais, como o aumento da capacidade produtiva, acesso a novos mercados, geração de emprego e renda, além da redução da insegurança alimentar."

Outros estados:

Ceará

O projeto do Centro de Estudos e Assistência às Lutas do Trabalhador e Trabalhadora Rural (Cealtru) contará com R$ 10 milhões e será implementado em 25 municípios do Ceará. A iniciativa beneficiará cerca de 900 agricultores familiares e 27 empreendimentos coletivos, com ações voltadas à assistência técnica, fortalecimento de agroindústrias e organização de cadeias produtivas como leite, mel, mandioca, frutas e hortaliças.

Rio Grande do Norte e Paraíba

O projeto do Centro Feminista 8 de Março (CF8) prevê investimento de R$ 10 milhões em 27 municípios do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Serão beneficiados cerca de 750 agricultores familiares, com forte participação de mulheres e jovens. A iniciativa inclui implantação de quintais produtivos agroecológicos, sistemas de reuso de água, energia solar e apoio a 30 empreendimentos coletivos.

Bahia, Sergipe e Alagoas

O projeto do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) receberá cerca de R$ 10 milhões para atuação no Semiárido em 25 municípios desses três estados, beneficiando 800 agricultores familiares. A iniciativa prevê assistência técnica, estruturação produtiva e fortalecimento de organizações da agricultura familiar, com foco na agroecologia e na ampliação do acesso a mercados.

Piauí e Maranhão

A operação com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) também contará com R$ 10 milhões, com atuação em 53 municípios no Piauí e Maranhão, beneficiando 850 agricultores familiares. O projeto contempla capacitação, estruturação de agroindústrias e apoio à comercialização, ampliando a inserção de agricultores familiares em mercados institucionais e privados.

Impacto socioambiental

Somados, os cinco projetos beneficiarão milhares de agricultores familiares e fortalecer cooperativas e associações em diferentes territórios do Nordeste. Entre os principais resultados esperados estão a ampliação da produção e da comercialização de alimentos saudáveis, o aumento da renda de agricultores familiares, o fortalecimento de empreendimentos coletivos, a maior participação de mulheres, jovens e comunidades tradicionais e a disseminação de práticas agroecológicas e tecnologias de convivência com o Semiárido.

As iniciativas também visam ampliar o acesso a mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Parceria institucional

Os projetos integram um acordo de cooperação firmado entre o BNDES e a Petrobras em dezembro de 2024, voltado ao apoio de iniciativas com impacto socioambiental positivo. Nesse modelo, cada instituição pode aportar até 50% dos recursos, com previsão de até R$ 100 milhões em investimentos totais.

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