Ofertas BNDES é premiado como melhor coordenador de ofertas de debêntures de 2023 Nos três anos anteriores, a categoria "Bond Arranger of the Year" foi concedida ao banco norte-americano Goldman Sachs

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi premiado como o melhor coordenador de ofertas de debêntures de 2023 na América Latina "Bond Arranger of the Year", em premiação do Project Finance and Infrastructure Journal (IJ Global).

Além disso, a instituição viu duas ofertas na qual atuou sendo premiadas no evento: as debêntures de Águas do Rio, na categoria operação de Saneamento do ano, e as da ViaMobilidade Linhas 8 e 9, na categoria operação de Transporte do ano.

Nos três anos anteriores, a categoria "Bond Arranger of the Year" foi concedida ao banco norte-americano Goldman Sachs.

