Fundo garantidor BNDES e Sebrae destinam R$ 2,76 bi para ampliar crédito a pequenos negócios Em quatro meses, foram realizadas mais de 13,2 mil operações de crédito para micro e pequenas empresas, com tíquete médio de cerca de R$ 209 mil

O Fundo Garantidor FG BNDES-Sebrae (FGBS) alcançou a marca de R$ 2,76 bilhões em créditos injetados para pequenos negócios em todo o país desde a sua implementação, em junho de 2025. Os recursos mobilizados viabilizaram mais de 13,2 mil operações com tíquete médio de cerca de R$ 209 mil.

Resultado de uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o fundo busca reduzir barreiras de financiamento, reforçando as garantias junto a instituições financeiras que ofertam crédito aos microempreendedores individuais (MEIs) e às micro e pequenas empresas.

Com a iniciativa, os bancos e cooperativas podem aumentar a oferta de crédito aos pequenos negócios com risco reduzido.

Em quatro meses, o FGBS impulsionou novas operações em todo o Brasil. Os recursos foram direcionados em maior volume para o Sudeste (40% do montante) e o Nordeste (25%). Os setores de comércio e serviços respondem por 80% das operações.

Segundo o Mapa de Empresas, publicação do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), os pequenos negócios representam 93,8% das empresas no Brasil. De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, as garantias oferecidas criam condições para que eles possam realizar investimentos, reforçar o capital de giro e realizar planos de expansão, impulsionando assim a economia nacional.

“O fundo garante até 80% do valor de operações de crédito com prazos entre 12 e 120 meses. Os resultados já obtidos são uma demonstração do impacto positivo das políticas públicas do governo do presidente Lula, quando instituições trabalham em conjunto para fomentar o desenvolvimento do país”, diz Mercadante.

Instituições como o Bradesco, a Senff Financeira, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e o BTG Pactual já estão habilitados para operar.

A expectativa é sejam habilitados nos próximos meses outros bancos, cooperativas de créditos e fintechs, ampliando o alcance da iniciativa.

Toda a operacionalização se dá por uma plataforma digital de alta escalabilidade, já utilizada pelo BNDES em outros fundos garantidores.

Outro diferencial do fundo é o Crédito Assistido do Sebrae. Os empreendedores que acessam a garantia podem contar com o acompanhamento técnico, que envolve suporte à gestão dos negócios e à organização financeira.

O objetivo é reforçar a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos, segundo explica Décio Lima, presidente do Sebrae.

“Mais importante que o volume de crédito garantido pelo FGBS é a oportunidade da assistência ao crédito. Nossa missão é pegar na mão desses pequenos empreendedores e caminhar juntos com eles na gestão, com consultoria e capacitação. Garantindo a eficiência do negócio para honrar seus compromissos, contribuímos para gerar emprego e renda e promover o desenvolvimento do país. No Sebrae, temos a missão de ser cúmplices dos sonhos empreendedores dos brasileiros e, com essa parceria com o BNDES, podemos colocá-los em prática”, completa Lima.

