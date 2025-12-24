A- A+

EMPREENDIMENTO BNDES entra com R$ 1 bi em ferrovia que vai substituir caminhões no escoamento de celulose em MS Apoio ao projeto se dará por meio de oferta de debêntures de infraestrutura e por contrato de financiamento

O BNDES vai comprar títulos de R$ 1,05 bi para apoiar a construção de uma ferrovia de 86,7 para escoar a produção de celulose da Eldorado, empresa controlada pelo grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, também donos da gigante de frigoríficos JBS.

A ferrovia vai interligar a fábrica da Eldorado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a um terminal da companhia em Aparecida do Taboado (MS), que é conectado ao corredor logístico que liga Rondonópolis (MT) ao Porto de Santos (SP). O empreendimento vai possibilitar a substituição do uso de 50 mil caminhões na produção de celulose da empresa, reduzindo custos e emissões de CO2.

Esse é o primeiro projeto do banco de desenvolvimento sob regime de autorização ferroviária, quando o projeto é proposto pela iniciativa privada em vez de ser licitado pelo poder público. Durante a implantação do projeto, a estimativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos.

Segundo o BNDES, o apoio se dá pela subscrição de R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura, com emissão coordenada pela própria instituição, e mais o financiamento de R$ 50 milhões por meio da linha Finem (Financiamento a Empreendimentos).

“O projeto vai reduzir os custos logísticos e aumentar a competitividade da celulose brasileira, num setor em que o país é um dos maiores produtores do mundo, com cerca de 24,3 milhões de toneladas ano, atrás apenas dos Estados Unidos e da China”, afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante

