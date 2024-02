BNDES está construindo linha de capital de giro em dólar, sem previsão de anúncio, diz Fávaro

A- A+

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse nesta sexta-feira (2), que o governo está construindo uma nova linha de crédito em dólar para custeio, mas não deu detalhes e nem prazo para que o anúncio seja feito ao setor, que sofre com uma perspectiva de uma safra prejudicada este ano pelo impacto das mudanças climáticas.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a expectativa era de que uma linha para capital de giro em dólar fosse anunciada nesta sexta-feira, junto com o aumento de R$ 4 bilhões para a linha de crédito rural em dólar do banco, que dobrou a dotação orçamentária, e o aumento de R$ 2 bilhões para o crédito das cooperativas rurais.

De acordo com as fontes, a linha teria orçamento de US$ 1,5 bi inicialmente, com taxa de juros de 8,5% ao ano.

