Petróleo BNDES fará estudo para avaliar viabilidade de explorar petróleo na Foz do Amazonas, diz Mercadante Presidente do banco de fomento evitou se posicionar favorável ou contrariamente à exploração dos recursos, mas defendeu realização dos estudos e uma avaliação rigorosa por parte do Ibama

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, confirmou nesta sexta-feira que a instituição de fomento participará de estudos sobre a viabilidade econômica da exploração de petróleo e gás na chamada “margem equatorial”, área em alto-mar que vai do litoral do Amapá à costa do Rio Grande do Norte, incluindo a Foz do Rio Amazonas. A iniciativa foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, na quarta-feira, dia 31.

O presidente do banco evitou se posicionar favorável ou contrariamente à exploração dos recursos, mas defendeu a realização dos estudos e uma avaliação rigorosa por parte do Ibama e ressaltou que, no contexto da transição para uma economia de baixo carbono, o petróleo ainda fará parte da matriz energética “pelo menos nas próximas décadas”.

Segundo a nota de Lauro Jardim, técnicos do banco estão estudando o caso da Guiana, na mesma região e onde já existe produção de petróleo. Vão também trabalhar em projetos de desenvolvimento sustentável da região, que poderão ser executados com o dinheiro arrecadado com a exploração do petróleo amazônico.

