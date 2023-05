BNDES financia projeto inovador de aerogerador nacional

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acaba de aprovar um financiamento de R$59 milhões para a WEG Equipamentos Elétricos S.A. Os recursos serão destinados ao desenvolvimento de um novo aerogerador, que possibilitará a geração de energia de forma mais eficiente em parques eólicos terrestres. A previsão é que sua produção em série comece no final de 2024.

Com alta potência, esse equipamento se tornará o maior em operação no mercado brasileiro, contribuindo para a redução dos investimentos necessários para a instalação de novos parques e também para a diminuição das emissões de carbono.O

O financiamento do BNDES é realizado por meio do Fundo Clima - Energia Renováveis (Finem) e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento, fabricação, transporte, montagem e instalação desse gerador. Parte dos recursos também será utilizada para aquisição de componentes necessários para a produção de um protótipo, que passará por testes de campo e certificação.

Segundo José Luis Gordon, Diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, "O BNDES é um dos principais financiadores de energia limpa no mundo e teve um papel fundamental para viabilizar a matriz de energia eólica no Brasil. Isso se deu não apenas pelo apoio a projetos de parques eólicos, mas também pelo financiamento à produção de equipamentos para esses parques. Essa nova operação busca inovar através da produção de aerogeradores mais eficientes, o que está alinhado com as novas diretrizes estratégicas do Banco para uma economia mais próspera, verde, digital e inclusiva."

O novo equipamento, com potência de 7.0 MW e diâmetro de rotor das pás de 172 metros, utilizará uma nova tecnologia que otimiza o peso dos componentes, tornando seu transporte e instalação mais flexíveis, além de aumentar sua confiabilidade operacional. Devido à sua adaptabilidade a diferentes redes de energia, ele também poderá ser exportado para vários países.

Comparado ao modelo atualmente produzido pela WEG, de 4.2 MW (com 147 metros de rotor), esse novo modelo proporcionará uma redução adicional de aproximadamente 13.082,8 tCO2e durante sua vida útil, o equivalente ao plantio de cerca de 93 mil árvores. Isso se deve ao ganho de eficiência proporcionado pelo novo aerogerador.

Sobre a WEG – Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores e acionamentos elétricos, redutores, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização. A WEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. Com operações industriais em 15 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 39 mil colaboradores distribuídos pelo mundo.

