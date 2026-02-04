BNDES financia R$ 280 mi para WEG construir maior fábrica nacional de baterias

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 280 milhões, via programa Mais Inovação, para a WEG reformar uma planta e erguer, em Itajaí, Santa Catarina, a maior fábrica nacional de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS).



A nova unidade, destinada a regularizar e armazenar a produção de fontes solar e eólica, é o primeiro projeto contratado no âmbito da Chamada Pública para Seleção de Planos de Negócio para Investimentos na Transformação de Minerais Estratégicos para Transição Energética e Descarbonização - Ação Conjunta de Fomento BNDES-Finep.



"Este projeto tem importância estratégica para o Brasil. É mais um passo importante na agenda de descarbonização, ao contribuir para reforçar a segurança energética, ampliar a resiliência da rede elétrica e a expansão das fontes renováveis. Sob orientação do presidente Lula, o Brasil está construindo um novo ciclo de desenvolvimento, com inovação e sustentabilidade", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Com conclusão prevista para o segundo semestre de 2027, a planta criará 90 empregos diretos e ampliará a capacidade produtiva da WEG em sistemas BESS em 2 GWh ao ano, o equivalente a 400 sistemas de 5 MWh. A linha adotará a arquitetura cell-to-pack, já empregada por líderes globais, e contará com alto grau de automação, robôs móveis autônomos e laboratório de testes para acelerar o desenvolvimento de soluções sob medida e ampliar o domínio tecnológico brasileiro.



Para o presidente da WEG, Alberto Kuba, o investimento posiciona a companhia e o País "de forma mais competitiva no cenário global", ao atender tanto grandes usinas quanto clientes comerciais e industriais com produtos de maior conteúdo local.



Fundada em 1961, a WEG possui operações industriais em 18 países, emprega 49 mil pessoas e faturou R$ 38 bilhões em 2024, 57% no exterior. A nova fábrica consolida a estratégia de inserir a indústria brasileira na cadeia global da transição energética e reforçar a autonomia nacional em um mercado em rápida expansão.



Segundo o banco, a nova fábrica terá também grande grau de automação. Haverá linhas de montagem automáticas e semiautomáticas integradas na montagem final dos sistemas. As movimentações internas frequentes serão realizadas por robôs móveis autônomos (AMR em inglês).



