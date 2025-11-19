A- A+

Economia BNDES lança edital de R$ 10 milhões para recuperar áreas degradadas na bacia do Rio Beberibe Documento que apoia restauração ecológica em 35 municípios pernambucanos foi assinado nesta quarta-feira (19) durante a COP30, em Belém

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou o Edital Águas do Beberibe, nesta quarta-feira (19), durante a realização da COP30, em Belém, no Pará.



O documento vai destinar R$ 10 milhões, por meio de parceria de matchfunding com o Grupo Heineken, para apoiar ações de restauração ecológica em 35 municípios de Pernambuco, na bacia hidrográfica do Rio Beberibe.

O Rio Beberibe, que atravessa áreas estratégicas da Região Metropolitana do Recife, influencia diretamente a qualidade da água, a drenagem urbana, a biodiversidade e a resiliência das comunidades ribeirinhas.

Afetado há décadas por poluição crônica, erosão, assoreamento e vulnerabilidade social, o território é considerado prioritário para ações de restauração ecológica.

A iniciativa integra o programa Floresta Viva, que já mobilizou mais de R$ 470 milhões para ações de recomposição florestal em diferentes biomas brasileiros.

O edital tem o intuito de ampliar a recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica, regenerar margens e encostas, estruturar cadeias produtivas ligadas à restauração e fortalecer o papel das comunidades ribeirinhas como protagonistas na proteção do rio e de seus afluentes.

Para a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, a ação pode ser considerada um avanço fundamental para Pernambuco na articulação da preservação ambiental e do desenvolvimento social do rio.

“A recuperação do Rio Beberibe tem um significado enorme para a Região Metropolitana do Recife. Estamos falando de um território marcado pela urbanização intensa, onde restaurar a Mata Atlântica é essencial não apenas para o meio ambiente, mas para reduzir desigualdades, fortalecer a resiliência climática e melhorar a vida das comunidades ribeirinhas. Com o Floresta Viva, unimos o setor público e o privado para transformar áreas degradadas em oportunidades de desenvolvimento sustentável”, afirmou.

O superintendente de Programas do FUNBIO, Manoel Serrão, destacou o impacto da iniciativa.



“Inserido em uma região de Mata Atlântica altamente urbanizada, o Rio Beberibe enfrenta poluição crônica, degradação ecológica e vulnerabilidade das comunidades ribeirinhas”, comentou.

Com as ações do edital, o Floresta Viva pretende impulsionar a restauração ao longo das margens do rio, contribuindo para a melhoria da qualidade da água, da biodiversidade local e da qualidade de vida das populações que dependem diretamente desse ecossistema.”

No mesmo evento, o BNDES anunciou também o Edital Águas do Paranaíba, que destinará R$ 20 milhões para restauração ecológica em Goiás e Minas Gerais, ampliando a estratégia nacional de revitalização hídrica.

O Edital Águas do Beberibe está aberto à participação de associações civis, institutos, fundações, movimentos sociais e cooperativas com pelo menos dois anos de constituição.

As propostas deverão estar alinhadas às políticas públicas de recuperação da vegetação nativa e incluir ações de manejo, formação, monitoramento e engajamento comunitário, fundamentais para resultados duradouros.

O Floresta Viva é uma iniciativa do BNDES que mobilizou mais de R$ 470 milhões, sendo metade proveniente do Fundo Socioambiental do Banco e metade de parceiros públicos e privados, e foi reconhecida internacionalmente com o Prêmio Alide 2024.

Executado em parceria com o FUNBIO, o programa articula governos, empresas e organizações da sociedade civil para promover restauração ecológica, geração de renda e segurança hídrica em diversos biomas do país.

