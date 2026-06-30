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inscrições BNDES lança edital Periferias Fortes Nordeste com investimento de mais de R$ 17 milhões Em parceria com o Instituto Ekloos, o edital selecionará 85 iniciativas de oito estados da região; programa reconhece a potência econômica das periferias brasileiras

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Instituto Ekloos abre, nesta terça-feira (30), as inscrições para o edital BNDES Periferias Fortes – Nordeste, iniciativa voltada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil e coletivos ainda não formalizados que atuam em favelas e comunidades periféricas da região.

Com investimento de mais de R$ 17 milhões, o edital selecionará 85 iniciativas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As organizações selecionadas participarão de uma jornada de desenvolvimento institucional, executada pelo Instituto Ekloos, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$ 300 mil por iniciativa.

O edital integra a estratégia BNDES Periferias, principal plataforma do Banco para impulsionar o desenvolvimento integrado de favelas e comunidades urbanas. Lançado em 2024, o programa reconhece a potência econômica das periferias brasileiras e atua para ampliar o acesso a capacitação, redes, capital semente, apoio técnico e instrumentos de fortalecimento institucional.

“O desenvolvimento do Brasil passa pelas periferias. Esses territórios têm potência econômica, capacidade empreendedora, lideranças comunitárias fortes e soluções construídas por quem conhece de perto os desafios locais. O papel do BNDES é ajudar essas iniciativas a ganharem escala, gerando renda, oportunidades e inclusão produtiva onde elas são mais necessárias”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma oficial do programa, onde também estão disponíveis o edital completo e as orientações para participação.

Podem participar do edital organizações sem fins lucrativos formalizadas, bem como coletivos ainda não formalizados, desde que possuam histórico comprovado de atuação em seus territórios. As iniciativas devem desenvolver ações voltadas à promoção de benefícios para populações de baixa renda, especialmente nas áreas de geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte, justiça, meio ambiente, serviços urbanos e desenvolvimento regional.

O programa também valoriza organizações lideradas por mulheres, jovens, pessoas negras e moradores das próprias comunidades periféricas.

Formação

Ao longo de seis meses, os participantes terão acesso a uma trilha de formação composta por capacitações online e ao vivo, além de mentorias individualizadas conduzidas por especialistas. Os conteúdos abordarão temas como elaboração e gestão de projetos, captação de recursos, comunicação, planejamento estratégico, transparência, governança, inteligência artificial aplicada ao terceiro setor e modelos de sustentabilidade financeira.

As mentorias serão personalizadas de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada organização, com foco na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e na construção de estratégias para fortalecimento institucional e ampliação do impacto social. Ao final da jornada, os participantes apresentarão seus planos de sustentabilidade e consolidação institucional para uma banca de avaliação formada por representantes do BNDES, do Instituto Ekloos e parceiros do programa.

As iniciativas poderão receber apoio financeiro de até R$ 300 mil. O programa também prevê apoio à formalização de coletivos que ainda não possuem registro jurídico, ampliando suas possibilidades de acesso a financiamento e novas oportunidades de desenvolvimento. Para apoiar a participação das lideranças ao longo da formação, o edital prevê ainda a concessão de bolsas de incentivo destinadas aos representantes das iniciativas selecionadas.



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