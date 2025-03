BNDES lança projeto de apoio aos catadores de materiais recicláveis

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta quinta-feira (13) um projeto para ampliar o acesso de redes de cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis ao mercado de créditos de logística reversa (CLR) e impulsionar a geração de emprego e renda no Brasil.

Chamada de "Tudo na Circularidade – Investindo nas cooperativas de material reciclável", a seleção pública terá recursos de R$ 20 milhões do Fundo Socioambiental do BNDES, mas o projeto pode chegar a R$ 100 milhões, com novas captações.

A diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, afirmou que o banco tem uma longa parceria pelo fortalecimento dos catadores de material reciclável, que teve início em 2007

"Esse lançamento é uma inovação nessa história, é um grande estímulo para que a gente inicie uma nova etapa, somando esforço no Brasil para engajar as cooperativas na nova rota, que são os espaços abertos pela nova lei de resíduos sólidos”, disse.

O banco espera superar gargalos na tributação, logística e margem de ganhos das cooperativas. Em média, os catadores ganham menos de um salário-mínimo mensal. Para isso, o Tudo na Circularidade coloca inclui quatro eixos de atuação:

aprimoramento da gestão administrativa e produtiva das cooperativas;

auxílio na formação de redes;

modernização tecnológica e inovação;

garantia que as cooperativas tenham ampliação de bens e serviços para aumentar a renda.

“A contribuição do BNDES é apoiar a estruturação dos catadores no novo mercado de reciclagem, mobilizando recursos públicos e privados para que eles não só sejam incluídos no processo, mas se expandam e melhorem de vida”, diz a diretora do BNDES.

O parceiro gestor selecionado no edital público coordenará elaboração de editais, seleção de projetos, contratação e acompanhamento dos executores.

O processo de seleção do gestor terá quatro etapas: eliminatória, classificatória preliminar, apresentação oral das propostas e classificação final, com previsão de conclusão em até 150 dias.

Os critérios de seleção incluem qualificação do gestor e equipe, qualidade da proposta e custos.

O edital para a seleção do parceiro gestor está aberto até às 18h do dia 5 de maio de 2025. Podem participar pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos sediadas no Brasil.

