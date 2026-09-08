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Minerais BNDES libera R$ 77,5 mi para Viridis em chamada para minerais críticos com Finep Planta industrial do projeto tem previsão de inicio no primeiro trimestre de 2027

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 77,5 milhões para a Viridis Mineração implantar um Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras (CPTR) em Poços de Caldas (MG).

O projeto foi selecionado em chamada pública do BNDES e da Finep lançada em 2025 para financiar iniciativas da cadeia de minerais estratégicos ligados à transição energética e à descarbonização, informou o banco.

Os recursos vêm do programa BNDES Mais Inovação e apoiarão a produção, em escala piloto, de Carbonato Misto de Terras Raras e o desenvolvimento e otimização de rotas tecnológicas para processamento de argilas iônicas encontradas na região.

Segundo o BNDES, o CPTR é a primeira etapa do Projeto Colossus, da Viridis, que inclui uma unidade piloto e atividades de validação tecnológica da rota de processamento.

A expectativa é que a implantação da planta industrial do projeto comece no primeiro trimestre de 2027, com início de operação ao fim de 2028.

"É um investimento voltado para o fomento da produção nacional de terras raras, que contribui para posicionar o Brasil como fornecedor estratégico global de minerais críticos para a transição energética", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

Ele acrescentou que o projeto deve apoiar o ecossistema de inovação em Poços de Caldas e a cadeia nacional de fornecedores, com geração de empregos qualificados.

O diretor-geral da Viridis, Rafael Moreno, disse que a linha tem prazo de 16 anos e custo indicativo atual de cerca de 4,8%, o que "representa uma condição de captação extremamente atrativa".

Ele afirmou, também em comunicado, que o financiamento aprovado se soma a US$ 154 milhões já captados em capital próprio e reforça a posição financeira da empresa na busca do restante do financiamento sênior necessário ao Colossus.

A Viridis Mineração é subsidiária integral da australiana Viridis Mining and Minerals e detém 100% dos direitos de pesquisa e lavra do Projeto Colossus IAC (Ionic Adsorption Clay) em Poços de Caldas, apontado pela empresa como um dos depósitos de argilas iônicas mais promissores fora da Ásia, com presença de terras raras pesadas.

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