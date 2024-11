BNDES lidera ranking de transparência do TCU pelo 2º ano seguido

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é a estatal federal mais transparente do país. É o que indica a última avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU). Os resultados, referentes ao ano de 2023, foram divulgados nesta sexta-feira (1º).

É o segundo ano consecutivo em que o BNDES lidera no ranking de transparência entre as estatais federais. Nas duas ocasiões, o índice de transparência obtido pelo banco foi de 96,81%.

Os novos resultados apontam que o índice médio das organizações federais é de 73,48%.

As avaliações se inserem no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e são conduzidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), entidade parceira do TCU na iniciativa.

A transparência é medida a partir da verificação da disponibilidade dos dados nos portais públicos das organizações analisadas.

Em nota divulgada pelo BNDES, o presidente do banco, Aloizio Mercadante, afirmou que a conquista é motivo de orgulho para todos os funcionários.

Ele também destacou o constante aprimoramento de processos liderado pelo corpo funcional.

"Nossa atuação se baseia em uma cultura de dados abertos, diálogo e cooperação, acessíveis para qualquer cidadão participar do processo democrático", acrescentou.

