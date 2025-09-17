A- A+

nordeste BNDES participa de fórum no Recife sobre oportunidades de investimentos regionais Evento tem o objetivo de identificar oportunidades de investimento e articular soluções de financiamento alinhadas ao Nordeste

Nesta quarta-feira (17), a diretora de Crédito para Micro e Pequenas Empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Maria Fernanda Coelho, participa do Fórum Debate – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais.

Promovido pela ABDE, em parceria com a Ceplan e com apoio do Sebrae, o evento, que ocorre em Recife, tem o objetivo de identificar oportunidades concretas de investimento, estruturar projetos viáveis e articular soluções de financiamento alinhadas às vocações produtivas do Nordeste.

Entre os participantes confirmados estão representantes do BNDES, ABDE, Sistema Nacional de Fomento (SNF), Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Finep, Sebrae, Sudene, Fiepe e empresários de diversos setores da economia regional.

Programação

O evento acontece das 9h às 17h, no Sebrae Pernambuco, e contará com três mesas setoriais sobre temas estratégicos para a economia da região:

Agroindústria Sustentável (10h30 às 12h)

Inovação, Indústria e Transição Energética (14h às 15h30)

Varejo, Turismo e Infraestrutura (15h30 às 17h)

*Com informações da assessoria



