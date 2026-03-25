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chamada nordeste BNDES participa de reunião do Coriff para debater investimentos de R$ 113 bilhões Comitê reúne instituições financeiras federais para coordenar investimentos na região Nordeste

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participa, nesta quarta-feira (25), às 14h, da reunião do Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais (Coriff), promovida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), na sede da autarquia, no Recife.

O encontro terá como foco o acompanhamento das ações da Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB), que selecionou 189 projetos estratégicos para a região, somando R$ 113 bilhões em investimentos potenciais.

As iniciativas estão voltadas a projetos estruturantes com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável. Pernambuco teve 34 projetos habilitados, que somam R$ 7,3 bilhões em investimentos potenciais.

Lançada em 2025, a Chamada NIB Nordeste é considerada a maior mobilização de projetos industriais da Região, reunindo propostas dos nove estados nordestinos. As iniciativas estão concentradas em cinco áreas prioritárias: transição energética, bioeconomia, hidrogênio verde, data centers verdes e setor automotivo.

Expansão do crédito

Desde 2023, o Banco aprovou R$ 53,63 bilhões para o Nordeste, crescimento de 12,7% em relação ao período anterior. Em 2025, foram R$ 19,39 bilhões aprovados, crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior.

Os recursos tiveram como destaque infraestrutura (R$ 24,69 bilhões desde 2023), agropecuária (R$ 10,83 bilhões), comércio e serviços (R$ 9,12 bilhões) e indústria (R$ 8,99 bilhões).

Pequenas empresas

Desde 2023, o segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) recebeu R$ 18 bilhões em crédito, crescimento de 76,7% em relação ao período anterior, ampliando o acesso ao financiamento e impulsionando a geração de renda e emprego.

Pernambuco

Em Pernambuco, o BNDES aprovou R$ 5,63 bilhões em crédito desde 2023, aumento de 45,1% em relação aos quatro anos anteriores. Em 2025, o volume aprovado chegou a R$2,73 bilhões, o maior desde 2015, sendo cerca de R$ 1 bilhão para micro, pequenas e médias empresas.

Os recursos contemplaram todos os setores da economia, com destaque para comércio e serviços (R$ 2,26 bilhões, a partir de 2023), infraestrutura (R$ 1,5 bilhão), indústria (R$ 1,42 bilhão) e agropecuária (R$ 448,4 milhões). Micro, pequenas e médias empresas responderam por R$ 2,15 bilhões do total aprovado no estado desde 2023.

Em 2025, o BNDES registrou o maior lucro recorrente de sua história, com R$ 15,2 bilhões, e alcançou recordes em crédito aprovado e carteira ativa, refletindo a retomada do financiamento ao desenvolvimento e o aumento da demanda por investimentos produtivos.

Encontro

A reunião desta quarta integra esforços de instituições financeiras federais no âmbito do Coriff — BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Finep — que atuam de forma coordenada para impulsionar o desenvolvimento regional, oferecendo crédito, subvenção econômica não reembolsável e participação societária.

A Sudene atua em parceria com o Consórcio Nordeste, contribuindo com inteligência territorial e definição de prioridades. Além do monitoramento da Chamada Nordeste, a reunião do Coriff incluirá discussões sobre estratégias voltadas ao fortalecimento do setor de turismo na Região.

*Com informações da assessoria

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