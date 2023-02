BNDES passará integrar quadro de associados da Federação Brasileira dos Bancos

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passará a fazer parte dos associados da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), informou a entidade em nota divulgada nesta quinta-feira (15). De acordo com a Febraban, o banco de fomento formalizou o pedido de ingresso, que será aceito pela governança da entidade.

"A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passará a integrar seu quadro de instituições associadas, bem como a participar das instâncias consultivas e deliberativas da entidade", diz a nota assinada pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney.

No mês de janeiro, numa visita à sede da entidade, o novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, já havia adiantado que pretendia pedir o ingresso na entidade.

Bancos públicos como a Caixa e o Banco do Brasil já fazem parte da Febraban. No ano passado, ainda no governo de Jair Bolsonaro, após a Febraban ter decidido assinar um manifesto organizado por entidades da sociedade civil em defesa da democracia, os dois bancos públicos se posicionaram contra a iniciativa.

Em 2021, as duas instituições também ameaçaram sair da Febraban caso ela oficializasse adesão a um manifesto articulado por Paulo Skaf, então presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) pedindo a pacificação entre os poderes da República.

