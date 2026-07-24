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Tira-dúvidas BNDES Periferias Fortes Nordeste: oficinas serão realizadas com quem deseja se inscrever em edital Haverá um encontro presencial, na próxima quarta-feira, e outro online, na quinta

Oficinas de tira-dúvidas serão realizadas com organizações, coletivos e lideranças do Nordeste que desejam se inscrever no edital BNDES Periferias Fortes - Nordeste. A iniciativa, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria com o Instituto Ekloos, é voltada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil e coletivos ainda não formalizados que atuam em favelas e comunidades periféricas da região.

O primeiro encontro será na próxima quarta-feira (29), às 9h30, no Centro de Atividades Diversas, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. A Associação Kapiwara convida ONGs, coletivos e iniciativas sociais que atuam em favelas e comunidades periféricas urbanas para o evento. Na ocasião, serão apresentadas as principais informações sobre o edital, quem pode participar, quais são os benefícios do programa, os critérios de inscrição e os documentos necessários.

O outro encontro ocorrerá na quinta-feira (30), às 14h, de forma remota. O BNDES, em parceria com o Instituto Ekloos, realizará uma Oficina Online de Tira-Dúvidas para apoiar organizações, coletivos e lideranças do Nordeste que desejam se inscrever no edital. Será realizado via Zoom (https://us06web.zoom.us/j/88206132228). O encontro vai servir para explicar os principais pontos da inscrição, critérios de participação e documentação necessária, além de abrir espaço para perguntas.

As inscrições para o edital BNDES Periferias Fortes - Nordeste foram abertas em 30 de junho e seguem até 12 de agosto.

Sobre o edital

Com investimento de mais de R$ 17 milhões, o edital selecionará 85 iniciativas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As organizações selecionadas participarão de uma jornada de desenvolvimento institucional, executada pelo Instituto Ekloos, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$ 300 mil por iniciativa.



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