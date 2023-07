A- A+

BRASIL BNDES prevê linha de crédito para inovação tecnológica com 3% de juros ao ano Taxas reduzidas para setor de tecnologia dependem de aval do CMN

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira que o banco está prestes a lançar uma nova linha de crédito para atender ao setor de tecnologia. As taxas terão o limite máximo de 3% ao ano.

- É uma taxa de juros de até 3% ao ano, para estimular a inovação e a digitalização. Isso deve contribuir para acelerar os investimentos na indústria - afirmou Mercadante.

De acordo com a assessoria do BNDES, a linha ainda depende do aval do Conselho Monetário Nacional (CMN) para entrar em vigor.

Mercadante contou ainda que o Fundo do Clima, destinado a projetos relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima, terá um acréscimo ao valor de R$ 7,5 bilhões, baseado no próprio rendimento.

- Vamos ter um acréscimo em torno de R$ 620 milhões no Fundo do Clima. É um fundo que o Brasil tem imenso potencial para captar investimentos - afirmou.

Mercadante esteve no Ministério da Fazenda, onde se encontrou com o ministro Fernando Haddad.

