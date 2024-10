A- A+

COMUNIDADE BNDES lança nova chamada para projetos em periferias com R$ 100 milhões disponíveis Primeiro ciclo, lançado em 24 de março, contou com R$ 50 milhões do BNDES e outros R$ 50 milhões de parceiros, que resultaram em R$ 82 milhões a serem contratados nos projetos selecionados