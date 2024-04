A- A+

Empreendedorismo BNDES promove evento gratuito para micro, pequenas e médias empresas As inscrições podem ser feitas no site da instituição

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realiza, na próxima quarta-feira (17), o evento gratuito "BNDES Mais Perto de Você" para micro, pequenas e médias empresas. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.

O evento acontece a partir das 10h no auditório do Sebrae, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife. No encontro, funcionários do BNDES irão apresentar as principais linhas de financiamento, o que inclui soluções para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, e crédito para projetos de investimentos.

Além disso, informações sobre como obter garantia para os financiamentos também serão prestadas no. Os empresários poderão esclarecer dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios.

Agentes financeiros parceiros do BNDES que atuam no Recife e região também irão atender o público durante o evento. Eles integram a rede de instituições credenciadas que fazem o crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas chegar a todo o Brasil.

