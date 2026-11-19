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BRASIL BNDES registra lucro líquido de R$ 20,3 bi de janeiro a setembro, alta de 18% ante 2025 Resultado foi puxado por pagamento de dividendos e vendas de ações nas quais o banco de fomento tem participação acionária, como a Petrobras

O BNDES registrou lucro líquido de R$ 20,3 bilhões de janeiro a setembro, alta de 18% em relação a igual período de 2025. O lucro líquido recorrente, que exclui ganhos extraordinários, que não se repetem todo trimestre, somou R$ 12,3 bilhões no mesmo período, alta de 10% ante 2025.

Os ativos alcançaram o valor recorde de R$ 1,096 trilhão, a carteira de crédito ultrapassou R$ 706 bilhões, com trajetória de alta, e o Patrimônio Líquido atingiu recorde histórico de R$ 191,9 bilhões, informou o banco de fomento nesta quinta-feira.

Segundo Alexandre Abreu, diretor Financeiro e de Mercado de Capitais do BNDES, a diferença entre o lucro contábil e o “recorrente” se deveu ao pagamento de dividendos por parte de grandes companhias na qual o banco tem participação acionária, como a Petrobras e JBS.

Ganhos extraordinários

Além disso, houve ganhos extraordinários, em torno de R$ 5 bilhões, com vendas de partes dessas participações. O BNDES vendeu ações da Petrobras, da Axia (ex- Eletrobras) e da Copel, a estatal do setor elétrico do Estado do Paraná.

Conforme Abreu, o resultado recorrente garante a estabilidade do crescimento do banco de fomento daqui para a frente:

— Viemos num crescente adequado de resultado recorrente.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, as vendas de ações da Petrobras se deveram a questões regulatórias. Com a disparada das cotações do petróleo este ano, as ações da petroleira estatal também se valorizaram, aumentando o valor da participação acionária detida pelo banco.

A questão regulatória é que, conforme as regras do Banco Central (BC), nenhuma instituição financeira pode ter uma “exposição” a um único cliente que seja superior a 25% de seu “patrimônio de referência” (indicador bancário também usado para medir o Índice de Basileia).





A conta da exposição bancária inclui tudo o que um cliente deve ao banco e a participação acionária que, eventualmente, a instituição financeira tenha nesse cliente. Como o valor total da participação do BNDES na Petrobras cresceu, ficou acima desse limite de 25%.

— Aproveitamos momento recorde (nos preços das ações da Petrobras). Tivemos um ganho expressivo — afirmou Mercadante.

Aprovações em alta

As aprovações de novos financiamentos ficaram em R$ 190,5 bilhões de janeiro a setembro, alta nominal, sem descontar a inflação, de 35% em relação a igual período de 2025.

Quando se considera os empréstimos garantidos pelo Peac, o programa de garantia de crédito do BNDES, o total de “injeção de crédito” viabilizado pela instituição de desenvolvimento aumentou 9% em relação a 2025, somando R$ 254,1 bilhões, também sem descontar a inflação.

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