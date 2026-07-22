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CONECTIVIDADE BNDES registra R$ 147 milhões em financiamentos do Fust para conectividade em Pernambuco Programa já destinou R$ 147,6 milhões a 209 provedores em 59 municípios de Pernambuco para ampliar a infraestrutura de telecomunicações

Os recursos do programa BNDES Fust são destinados à ampliação da infraestrutura de telecomunicações e à expansão da conectividade em Pernambuco. Desde o início da operação do fundo, em agosto de 2023, até junho de 2026, o estado recebeu R$ 147,62 milhões em financiamentos.

No período, 209 provedores de 59 municípios pernambucanos foram contemplados. A iniciativa, coordenada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem como objetivo fortalecer as redes de telecomunicações, ampliar o acesso à internet e incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade.

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