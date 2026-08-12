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bndes BNDES tem lucro de R$ 9,2 bi no primeiro semestre de 2026, crescimento de 25% Resultado acumulado em 12 meses registra novo recorde histórico

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro recorrente de R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre deste ano, uma alta de 25% na comparação com os seis primeiros meses de 2025. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (12), na sede da instituição, na Zona Sul de São Paulo (SP). No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente do banco foi de R$ 17,1 bilhões, um recorde histórico da instituição.

O desempenho operacional também apresenta índices positivos. O total de aprovações de crédito e operações garantidas aumentou 19% em relação ao primeiro semestre de 2025, com injeção de crédito de R$ 154 bilhões, sendo R$ 43,4 bilhões em garantias.

Além disso, as aprovações de crédito somaram R$ 110,6 bilhões no período, uma elevação de 52% na comparação com o mesmo período de 2025. Os crescimentos mais acentuados foram registrados no crédito à infraestrutura (+ 91%) e agropecuária (+ 46%), somando R$ 46 bilhões e R$ 24,8 bilhões, respectivamente. Os créditos ao comércio e serviços somaram R$ 17,3 bilhões (+ 27%) e à indústria, R$ 22,5 bilhões (+ 24%).

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