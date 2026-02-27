A- A+

Negócios BNDES vai destinar mais R$ 70 bi para o programa Nova Indústria Brasil Anúncio foi feito em SP pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta sexta-feira (27), em São Paulo, a ampliação de recursos para o Nova Indústria Brasil.

Segundo ele, até o fim deste ano o banco vai destinar mais R$ 70 bilhões para o programa, somando um total de R$ 370 bilhões desde que o programa foi lançado em janeiro de 2024.

“Nós estamos anunciando hoje, aqui, que estamos aumentando em mais R$ 70 bilhões de crédito. Entregamos R$ 300 bilhões, e vamos entregar até o final deste ano, R$ 370 bilhões”, disse Mercadante, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A Nova Indústria Brasil (NIB) é uma política industrial lançada pelo governo federal no início de 2024, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033.

O programa usa instrumentos tradicionais de políticas públicas, como subsídios, empréstimos com juros reduzidos, ampliação de investimentos federais, incentivos tributários e fundos especiais para estimular alguns setores da economia.

Veja também