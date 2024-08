A- A+

TESOURO BNDES vai transferir ao Tesouro mais de 100% do lucro de 2023, diz Mercadante "Vamos transferir um volume inédito ao Tesouro para contribuir com ajuste fiscal.", explicou o presidente

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, informou que o banco deve pagar ao Tesouro Nacional mais do que os R$ 15 bilhões em dividendos já aprovados referentes ao exercício do ano passado.

"Vamos transferir um volume inédito ao Tesouro para contribuir com ajuste fiscal. Vamos transferir para o Tesouro mais de 100% do lucro que tivemos no ano passado", disse Mercadante, durante coletiva com a imprensa para comentar o resultado do banco no primeiro semestre do ano.

Se somado aos tributos e a pagamentos de dívidas, a soma sobe para R$ 24,5 bilhões, de acordo com o diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu.

Ele explicou que além dos R$ 15 bilhões em dividendos (ordinários e extraordinários), apenas em tributos serão transferidos R$ 6 bilhões, e mais R$ 3,5 bilhões em pagamento de dívidas com a União.

Entre 2008 e 2024, segundo o BNDES, o Tesouro Nacional já recebeu R$ 941,3 bilhões de transferências do banco.



Veja também

Crédito BNDES: crédito para empresas de Pernambuco aumentou em 95,7%