A- A+

BRASIL BNDES vê lucro crescer 21,3%, a R$ 2,9 bi no 3º trimestre Lucro líquido contábil fica em R$ 4,9 bilhões, turbinado com dividendos da Petrobras. Desembolsos somam R$ 34,8 bilhões no terceiro trimestre, alta de 18,4% em relação a igual período de 2022