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INVESTIMENTO BNDES aprova fundo de R$ 22,5 milhões para financiamento coletivo de projetos culturais Programa estima apoiar mais de 500 iniciativas e gerar cerca de 1.800 empregos. Edital será lançado em novembro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a criação de um fundo de R$ 22,5 milhões para o programa de financiamento coletivo voltado a projetos culturais. Matchfunding BNDES+ Diversidade Cultural.

Com lançamento do edital previsto para novembro deste ano, o objetivo é financiar mais de 500 iniciativas de pequeno e médio porte em todo o país, com orçamentos que variem de R$ 30 mil a R$ 240 mil.

A estimativa é mobilizar R$ 17,6 milhões adicionais em doações da sociedade. Além dos mais de 500 projetos cofinanciados, a iniciativa prevê capacitar agentes culturais e gerar aproximadamente 1.800 empregos diretos e indiretos.

O programa será realizado em parceria com o Instituto Benfeitoria e com a Sitawi Finanças do Bem, instituições que mobilizam recursos para iniciativas de impacto social, cultural e ambiental, com destaque para programas de crowdfunding (financiamente coletivo) e matchfunding (financiamento misto).

As instituições farão a seleção pública de projetos, a capacitação e acompanhamento dos selecionados, além da comunicação do programa e apoio financeiro por meio da combinação de recursos do BNDES com financiamento coletivo, utilizando a metodologia do financiamento misto.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa está atrelada ao plano de governo do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O objetivo do governo do presidente Lula é fortalecer as economias criativas locais e promover a inclusão e a diversidade no setor cultural a organizações e projetos liderados por grupos historicamente sub-representados. Com esse programa, o BNDES está descentralizando os recursos culturais, ampliando o acesso de organizações ao financiamento, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste , explicou.

Seleção e financiamento

A seleção será feita por meio de edital lançado em novembro pelas instituições parceiras. Desta vez, serão dez ciclos de seleção de projetos ao longo de três anos.

Após cada ciclo de seleção, os proponentes selecionados passarão por uma capacitação especial para desenvolver suas campanhas de mobilização, que serão publicadas na plataforma Benfeitoria, onde a sociedade poderá apoiar diretamente os projetos.

As campanhas utilizarão a metodologia de matchfunding: para cada R$ 1 doado a projetos com elaboração e execução nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o BNDES aportará R$ 2 para projetos do Sul e do Sudeste´; a cada R$ 1 doado pela sociedade, o Banco apoiará com R$ 1.

Os projetos apoiados deverão ser protagonizados e voltados a mulheres, população negra e quilombola, povos indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas idosas e pessoas com deficiência e neurodivergentes. Poderão aderir iniciativas culturais nas seguintes vertentes: teatro, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual e games.

O fundo integra um investimento total de R$ 30 milhões em recursos não reembolsáveis do BNDES, ao longo de quatro anos.

*Com informações da assessoria de imprensa

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