BNDESpar indica ministro da Defesa de Lula para conselho da Tupy

Ministro da Defesa, José Múcio, foi indicado para ocupar um assento no conselho de administração do grupo

Ministro da Defesa José MucioMinistro da Defesa José Mucio - Foto: Assessoria do Ministro José Mucio Monteiro

A Tupy, multinacional catarinense líder na produção de componentes para motores à indústria automotiva, recebeu do BNDESpar, maior acionista da companhia, a indicação do ministro da Defesa, José Múcio, para ocupar um assento no conselho de administração do grupo.

O ministro deve substituir o funcionário de carreira do BNDES Marcio Bernardo Spata, que renunciou ao posto de conselheiro.

O braço de participações do BNDES também indicou Tiago Cesar dos Santos, secretário-executivo da Secretaria de Comunicação Social, para integrar o conselho fiscal da companhia. A BNDESpar tem 30,7% do capital da Tupy, seguido pela Previ (fundo de pensão dos funcionários do BB), com 27%, e pela gestora Trígono, com 9,9%.

A Tupy vem se posicionando para ser uma das principais empresas brasileiras voltadas para a transição energética. Um dos projetos centrais da companhia nesse esforço é o de construção de plantas de produção de biometano e fertilizante organomineral a partir de dejetos de aves e suínos, um negócio visto com potencial de dobrar o tamanho da companhia nos próximos anos, como mostrou a Broadcast/Estadão.

Atualmente já há três unidades funcionando em fase piloto e o plano é chegar 32 plantas em cinco anos.

Enquanto foca em novos negócios, a companhia também anunciou recentemente um plano de ajustes nas linhas de produção do grupo, com o objetivo de reduzir em 25% da capacidade e focar em eficiência. O grupo tem mais de 20 mil funcionários e atuação em 40 países, com plantas no Brasil, México e Portugal.

No terceiro trimestre deste ano, a Tupy registrou R$ 2,4 bilhões em receitas, um recuo de 13% em relação ao ano passado. No período, o grupo teve um prejuízo de R$ 40 milhões. A companhia disse ter sido afetada pelo impacto das incertezas globais, como conflitos geopolíticos e tarifas, na demanda dos seus clientes.

Governança
A indicação do ministro da Defesa para o colegiado do grupo não é a primeira feita pelo governo Lula. Anielle Franco (Igualdade Racial), Carlos Lupi (então ministro da Previdência) e Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria Geral da União) ocuparam assentos no conselho da Tupy de 2023 até o início deste ano.

A indicação dos três chegou a ser investigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por suspeita de que a nomeação teria se dado sem consulta prévia à Comissão de Ética Pública da Presidência. Eles deixaram o cargo em maio deste ano.

