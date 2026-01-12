A- A+

trabalho BNE registra mais de 1,6 milhão de vagas presenciais em todo Brasil Dados revelam concentração de empregos em São Paulo e crescimento da oferta no Nordeste, apesar da baixa participação do trabalho remoto

O mercado de trabalho brasileiro segue ancorado no modelo presencial. Levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE) aponta que, entre 1.678.176 vagas abertas atualmente no país, 1.461.235 exigem presença física no local de trabalho, enquanto apenas 216.941 são destinadas ao regime de home office. Na prática, as oportunidades remotas representam 12,93% do total, o que significa uma proporção 6,7 vezes menor do que a oferta de postos presenciais.

Os dados consideram exclusivamente vagas totalmente presenciais ou integralmente remotas, sem incluir modalidades híbridas, que vêm ganhando espaço em diversos setores, mas ainda não são contabilizadas no recorte da pesquisa.

Além do formato de trabalho, o levantamento também traça um retrato da distribuição regional das oportunidades. São Paulo lidera com folga o volume de vagas abertas, somando 70.649 postos disponíveis. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 25.667, e o Paraná, com 21.773. Santa Catarina (21.578) e Ceará (20.124) completam o grupo dos cinco estados com maior oferta de empregos.

Na sequência do ranking estão Goiás (17.555), Rio de Janeiro (17.230) e Rio Grande do Sul (12.192). Entre os estados do Nordeste, além do Ceará, Pernambuco e Bahia também figuram entre os dez primeiros, com 11.525 e 11.100 vagas abertas, respectivamente, indicando um movimento relevante de geração de empregos na região.

Funções

Entre as funções com maior número de vagas abertas, o BNE destaca que estagiário lidera com 88.208 oportunidades, seguido por vendedor (80.987), atendente (46.733), auxiliar administrativo (34.886) e auxiliar de produção (32.149).

José Tortato, COO do BNE, avalia que o cenário aponta para um ciclo positivo no mercado de trabalho.

“A leitura dos dados sugere um ambiente em evolução, no qual empresas ampliam o ritmo de contratações e buscam assertividade na escolha de talentos. Nosso papel é antecipar tendências e oferecer inteligência ao processo seletivo, conectando oportunidades reais a profissionais qualificados com rapidez”, afirma.

