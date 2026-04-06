A- A+

Acordo Boa Safra Sementes formaliza joint venture de US$ 9,7 milhões na Nigéria Acordo prevê, ainda, uma opção de aumento da participação da Bestway Seeds para até 40% do capital social

A Boa Safra Sementes informou em comunicado que, por meio de sua controlada Bestway Seeds do Brasil, celebrou acordo para a constituição de uma joint venture com um parceiro local na Nigéria, com foco na produção de sementes de milho para atendimento do mercado local. A joint venture terá US$ 9,7 milhões de equity, sendo a participação inicial da Bestway Seeds de 20% do capital social, integralmente atribuída em contrapartida à sua expertise na produção de sementes de milho, não havendo qualquer aporte de recursos financeiros pela Companhia ou por sua controlada, destacou a Boa Safra.

Segundo a empresa, "o projeto tem como objetivo elevar significativamente a produtividade agrícola local, contribuindo para a autossuficiência da Nigéria na produção de sementes de milho para atendimento de sua demanda interna".

O acordo prevê, ainda, uma opção de aumento da participação da Bestway Seeds para até 40% do capital social da joint venture.

A Companhia avalia que a operação permite a aplicação de seu modelo técnico, agronômico e operacional, por meio da Bestway Seeds, com baixo impacto sobre sua estrutura financeira, uma vez que a participação societária é obtida sem aporte de capital, mediante a alavancagem de suas competências e experiência acumuladas no setor de sementes.



Veja também