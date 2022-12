A- A+

Recife Boa Viagem ganha duas lojas do Minuto Pão de Açúcar nesta sexta-feira (30) Segundo o GPA, o grupo conclui 2022 com 44 novas lojas abertas das bandeiras Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra

O bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ganha, nesta sexta-feira (30), duas lojas do Minuto Pão de Açúcar. As lojas ficam na rua Dom José Lopes, 225, e na rua Ribeiro de Brito, 405.

Segundo o GPA, o grupo conclui 2022 com 44 novas lojas abertas das bandeiras Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra. A rede reforça que a chegada das novas unidades em Boa Viagem reforça a estratégia de expansão no Nordeste, com lojas em regiões mais adensadas ou que tenham grande fluxo de passagem, já que o formato tem a característica de compras rápidas e de reposição, com foco em um público premium.

A bandeira Minuto Pão de Açúcar tem como objetivo ser uma extensão da despensa de seus clientes e se diferencia pela experiência de compra premium, que adequa o sortimento de cada loja aos bairros onde as unidades estão localizadas.

“Estamos muito animados com a expansão das bandeiras de proximidade, as lojas têm um modelo de negócios vencedor e resiliente em todos os momentos econômicos e consistente em termos de resultados para a companhia”, explica o diretor de Operações de Proximidade do GPA, Emerson Colinas.

O diretor completou falando que "quando falamos do Minuto Pão de Açúcar, em especial, desenvolvemos um formato baseado nas necessidades e expectativas dos consumidores dos locais onde as lojas estão localizadas, atendendo a diferentes jornadas de compra com praticidade e agilidade, sendo extremamente aderente ao que nossos clientes buscam. A aposta do GPA na expansão do formato e receptividade dos consumidores em nossas lojas nos mostram que estamos no caminho certo".



