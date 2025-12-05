A- A+

Mercado BoE anuncia medidas para impulsionar crescimento do setor de sociedades mútuas no Reino Unido Entre elas estão uma revisão das regulamentações das cooperativas de crédito e o lançamento, pela FCA, de uma Unidade de Desenvolvimento de Sociedades Mútuas

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) informou que os reguladores financeiros anunciaram "um conjunto de novas medidas projetadas para apoiar o crescimento do setor de sociedades mútuas". Entre elas estão uma revisão das regulamentações das cooperativas de crédito e o lançamento, pela FCA, de uma Unidade de Desenvolvimento de Sociedades Mútuas.

Segundo comunicado, a unidade atuará como "um hub central de especialização e insight", ajudando mutuários a navegar por mudanças políticas e legislativas.

O pacote inclui ainda uma revisão das regras das cooperativas de crédito, considerando "requisitos mais baseados em risco para empresas maiores e complexas" e proporcionalidade para as menores.

A FCA também oferecerá "suporte pré-aplicação gratuito" e reduzirá o tempo de registro de novas sociedades de 15 para 10 dias úteis.



